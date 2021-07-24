سيارة تصدم طفل أمام جزيرة البط علي بحيرة قارون بالفيوم وهروب قائدها 

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صدمت سيارة مسرعة طفل يبلغ من العمر 12عاما ومقيم بقرية خلف الحبون التابعة لمركز شرطة سنورس امام جزيرة البط ببحيرة قارون وفرت هاربة مما ادى لاصابة الطفل باصابات خطيرة وتم نقله لللمستشفى

تلقي اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد ثابت، مٱمور مركز سنورس، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث على طريق بحيرة قارون.وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية بإصابة طفل يبلغ من العمر 12عاما ومقيم بعزبة خلف الحبون إثر اصطدام سيارة وفرت هاربة وتم نقل الطفل إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم .

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات ومعرفة السيارة الذي اصطدمت بالطفل .