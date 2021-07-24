تحرير 11 محضرا تموينيا متنوع في الزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المخابز والمحلات لضبط المخالفين والمتلاعبين بالاسعار ومواجهة جشع التجار .

و قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية بالمرور على المخابز خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بناءاً على تعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر والدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة التموين بالاقصر واشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وتم تحرير ١١محضر للمخابز تضمنت، محضران غير مطابق للمواصفات، ومحضران عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل، وعدد 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، وعدد 2 محضر عدم نظافة، عدد 2 محضر عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل، ومحضر نقص في الوزن .

كما تم المرور على محطات تموين السيارات في ظل تطبيق الأسعار الجديدة حيث لا يوجد أي أزدحام أومشاكل والحالة التموينية مستقرة مع توافر جميع انواع الوقود .

قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز ومحمد عباس مفتش تموين بالمركز وعزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة بالمركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى.