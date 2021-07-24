إصابة شخص ونجلته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

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أصيب شخص في العقد السادس من عمره ونجلته، اليوم السبت، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهما لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي، ناحية نزلة الإقليمي السعديين بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي السعديين المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بناحية السعديين، ما أسفر عن إصابة كل من «م. س. م» ٦٤ عاما بكسر بعظمة الفخذ اليسرى، ونجلته «ن» ٢٦ عاما باشتباه كسر بالفقرات القطنية والمقيمين شبين الكوم محافظة المنوفية.

جري نقل المصابين إلى مستشفي السعديين المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحويلهما إلى مستشفي الزقازيق الجامعي لاستكمال العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.