أخبار عاجلة

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تنفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس مع البنزين

Print
الحكومة تنفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس مع أسعار البنزين تنفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس مع البنزين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل البنزين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وأوضحت أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: «www.facebook.com/sotakmasmwo»، أو الاتصال بالخط الساخن «15330».
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

مجلس الوزراء ينفي شائعة زيادة تعريفة الركوب

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة