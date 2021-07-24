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ترقب وقلق بين أولياء الأمور أمام لجان «الفيزياء» بالثانوية العامة في القليوبية

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ترقب وقلق بين أولياء الأمور أمام لجان «الفيزياء» بالثانوية العامة في القليوبية ترقب وقلق بين أولياء الأمور أمام لجان «الفيزياء» بالثانوية العامة في القليوبية

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ينتظر الآباء والأمهات، وسط حالة من القلق الشديد،، أبناءهم من طلاب الثانوية العامة أمام اللجان، اليوم، حيث يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء، وجلس أولياء الأمور في محيط المدارس التي يؤدى فيها أبناؤهم الامتحانات في حالة ترقب حتى انتهاء الامتحان والاطمئنان عليهم.

ويؤدى، اليوم السبت، 21765 طالبًا بالثانوية العامة في القليوبية الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، أمام 135 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير جميع السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من ، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب، ومكافحة انتشار فيروس كورونا بالتباعد بين الطلاب، ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد على 14 طالبًا وطالبة في كل حجرة امتحانية.

المصرى اليوم

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