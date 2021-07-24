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مد تلقى طلبات الالتحاق بـ«اللاهوت الأسقفية» للعام الأكاديمي 2020/2021 حتى 31 أغسطس المقبل

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مد تلقى طلبات الالتحاق بـ«اللاهوت الأسقفية» للعام الأكاديمي 2020/2021 حتى 31 أغسطس المقبل مد تلقى طلبات الالتحاق بـ«اللاهوت الأسقفية» للعام الأكاديمي 2020/2021 حتى 31 أغسطس المقبل

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أعلن المطران سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، عميد كلية اللاهوت الاسقفية، مد استمرار تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حتى 31 أغسطس المقبل بفروعها الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا.

وقال أن الكلية وضعت عدة شروط للالتحاق، أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأكد عميد كلية اللاهوت،أنه يتم قبول المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي، مشيرا إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة بواقع ٢٠٠٠ جنيه سنوياً.

ولفت إلى أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥ هدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق مدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

وأوضح أنه تعتبر كلية اللاهوت الاسقفية (AST) مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في ووصل عدد الملتحقين بها أكثر من ١٣٠ طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة ٤ سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

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