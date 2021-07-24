أخبار عاجلة

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غياب 169 طالبًا وطالبة عن امتحان الفيزياء ببنى سويف

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، غياب 169 طالبًا وطالبة عن امتحان الفيزياء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألفًا و772 طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم السبت، وللأسبوع الثالث على التوالي لامتحانات الثانوية العامة، قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى اللجان، بالإضافة إلى المرور على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر

تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر