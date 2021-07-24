غياب 169 طالبًا وطالبة عن امتحان الفيزياء ببنى سويف

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أكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، غياب 169 طالبًا وطالبة عن امتحان الفيزياء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألفًا و772 طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم السبت، وللأسبوع الثالث على التوالي لامتحانات الثانوية العامة، قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى اللجان، بالإضافة إلى المرور على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.