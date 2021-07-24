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أولمبياد طوكيو 2020 .. قناة مجانية تنقل مباراة والبرتغال في كرة اليد

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أولمبياد طوكيو 2020 .. قناة مجانية تنقل مباراة مصر والبرتغال في كرة اليد أولمبياد طوكيو 2020 .. قناة مجانية تنقل مباراة والبرتغال في كرة اليد

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يلعب المصري لكرة اليد اليوم أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام البرتغال في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وتنقل منافسات دورة الألعاب الأولمبية مجاناً عبر قنوات بي إن إكسترا المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على التردد التالي.

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الإرسال: DVB-S2

وتلعب ضمن مجموعة تضم كلا من الدنمارك، واليابان، السويد، والبحرين.

وكان اتحاد كرة اليد قد أعلن عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني المشارك في الأولمبياد وجاءت كالتالي:

كريم هنداوى، محمد عصام الطيار، محمد على، عمر الوكيل «بكار»، يحيى الدرع، على زين، حسن وليد قداح، احمد هشام «دودو»، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد هشام سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامى نوار، أحمد عادل.

ويرأس بعثة المنتخب الوطنى المصري في أولمبياد طوكيو كابتن أيمن صلاح والجهاز الفني لمنتخبنا الوطنى المصري بقيادة روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني- أنطونيو يورينتي مدرب مساعد- فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى- دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب- كابتن نور أبو زيد مدير المنتخب.

المصرى اليوم

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