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أولمبياد طوكيو 2020 .. ميار شريف تودع منافسات التنس

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أولمبياد طوكيو 2020 .. ميار شريف تودع منافسات التنس أولمبياد طوكيو 2020 .. ميار شريف تودع منافسات التنس

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ودعت ميار شريف، لاعبة الوطني للتنس الأرضي، منافسات فردي السيدات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسرت ميار صباح اليوم السبت، في الدور الأول أمام اللاعبة السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين دون رد.

وجاءت نتيجة الشوط الأول (5-7)، والشوط الثاني (6-7).

ويذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس، بالإضافة إلى أنها أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في التنس الأرضي.

المصرى اليوم

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