أولمبياد طوكيو 2020 .. ميار شريف تودع منافسات التنس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي، منافسات فردي السيدات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسرت ميار صباح اليوم السبت، في الدور الأول أمام اللاعبة السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين دون رد.

وجاءت نتيجة الشوط الأول (5-7)، والشوط الثاني (6-7).

ويذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس، بالإضافة إلى أنها أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في رياضة التنس الأرضي.