آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام

ارتفع البحث مؤخرًا على فاتورة التليفون الأرضي مع اقتراب نهاية الشهر، وآخر موعد يمكن خلاله سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، ونقدم لحضراتكم جدول مواعيد دفع فاتورة التليفون ورابط الاستعلام عن الفاتورة من الشركة المصرية للاتصالات WE.

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2021، ومنحت العملاء شهر سماح ينتهي يوم 14 أغسطس 2021، وتقوم الشركة بمنع إجراء الاتصالات والسماح فقط بالاستقبال يوم 15 أغسطس ولمدة شهر ينتهي يوم 14 سبتمير 2021، وتبدأ شركة وي WE فى قطع الحرارة عن التليفون يوم 15 سبتمبر 2021، وفرض غرامة تأخير علي العملاء غير المسددين للفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

توجد طريقتان يمكن من خلالهما الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أولهما عن طريق موقع الشركة الشركة المصرية للاتصالات على الانترنت والآخر عن طريق الرقم المختصر للشركة، كما يلي:

يمكن الضغط على الرابط التالي حتى تستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون عن طريق ادخال رقم التليفون وكود المحافظة.

تستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من التليفون الأرضي برقم شركة وي we المختصر 19777ومعرفة الفاتورة.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

تستطيع دفع أو سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال طرق متعددة تصل إلي 12 طريقة، وهي الدفع عبر سنترالات الشركة، أو الكترونيًا أون لاين من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات WE على الانترنت، أو مكاتب البريد المصري، أو ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي CIB والأهلي المصري، أو عبر خدمة فورى، كما يمكن الدفع أيضًا من خلال خدمة فودافون كاش، أو خدمات مصاري وممكن وسداد وأمان وBee وخدماتي.

باقات فواتير التليفون الأرضي من شركة WE

يمكن سداد فواتير التليفون الأرضي عبر 3 باقات مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات وهي باقة we أرضي 20، وتقدم 120 دقيقة للاتصالات المحلية شهريًا، وباقة we أرضي 35 وتقدم 2500 دقيقة محلي أو محمول شبكة WE، وكذلك 1000 دقيقة للاتصال بين المحافظات، ووالباقة الأخيرة هى we أرضي 65 وتقدم بالإضافة للباقة السابقة 250 دقيقة شهريًا لباقي شبكات المحمول.

كيفية معرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي؟

يمكن الحصول على بيان تفاصيل الفاتورة أو ما يعرف بالفاتورة التفصيلية، والتى توضح تفاصيل المكالمات بين المحافظات أو مكالمات المحمول أو الخدمات الصوتية، وذلك نظير دفع رسوم 2 جنيه عن الفاتورة الشهرية أو دفع 6 جنيهات عن الفاتورة ربع السنوية، ويتم إضافة الرسوم على أول قيمة أول فاتورة تالية، ويتم استلام الفاتورة التفصيلية من خلال البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس، ويمكن التسجيل للحصول على تفاصيل الفاتورة من خلالرابط تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

