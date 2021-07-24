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مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

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مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

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لقى طفل عمره 3 سنوات مصرعه، فيما أُصيب 5 آخرون من أسرته بإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها على طريق الصالحية الجديدة- القصاصين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصالحية الجديدة- القصاصين بدائرة قسم الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن مصرع طفل عمره ٣ سنوات، وإصابة ٥ آخرين من أسرته بإصابات متنوعة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

المصرى اليوم

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