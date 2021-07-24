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عيار 24 ارتفع إلى هذا الرقم .. في المغرب السبت 24 يوليو 2021

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عيار 24 ارتفع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في المغرب السبت 24 يوليو 2021 عيار 24 ارتفع إلى هذا الرقم .. في المغرب السبت 24 يوليو 2021

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شهد في المغرب، ارتفاع طفيف بمستهل التعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من العودة إلى الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

520.22 درهم

$57.98

سعر الذهب عيار 22

476.87 درهم

$53.15

اسعار الذهب عيار 21

455.20 درهم

$50.73

اسعار الذهب عيار 18

390.17 درهم

$43.49

سعر الذهب عيار 14

303.46 درهم

$33.82

سعر الذهب عيار 12

260.11 درهم

$28.99

اسعار أوقية الذهب

16،179 درهم

$1،803

اسعار جنيه الذهب

3،642 درهم

$405.87

اسعار كيلو الذهب

520،217 درهم

$57،981

المصرى اليوم

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