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عيار 24 يصعد لـ211.11 ريال .. في قطر صباح السبت 24 يوليو 2021

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عيار 24 يصعد لـ211.11 ريال .. سعر الذهب في قطر صباح السبت 24 يوليو 2021 عيار 24 يصعد لـ211.11 ريال .. في قطر صباح السبت 24 يوليو 2021

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شهد في قطر مستهل التعاملات المالية اليوم السبت 24 يوليو 2021 ارتفاع اطفيفا وسجل الجرام عيار 24 سعر 211.11 ريال، وسط مخاوف من التراجع تزامنا مع الانخفاض العالمى في سعر المعدن الأصفر النفيس.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 193.52 ريال، وجاء الارتفاع الطفيف في سعر الذهب وسط احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلاً تراجع الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

مصرف قطر المركزى وأذونات الخزانة

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري موزعةً على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.14%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.17%، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.17%، وذلك في إطار سعي المصرف لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يأتى هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.​

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في قطر بداية التعاملات اليوم :

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في قطر بالريال القطري

الوحدة

ريال قطري

دولار أمريكى

الذهب عيار 24

211.11 ريال

$57.98

سعر الذهب عيار 22

193.52 ريال

$53.15

اسعار الذهب عيار 21

184.73 ريال

$50.73

اسعار الذهب عيار 18

158.34 ريال

$43.49

سعر الذهب عيار 14

123.15 ريال

$33.82

سعر الذهب عيار 12

105.55 ريال

$28.99

اسعار أوقية الذهب

6.566 ريال

$1،803

اسعار جنيه الذهب

1.478 ريال

$405.87

اسعار كيلو الذهب

211.110 ريال

$57،981

المصرى اليوم

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