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واشنطن تقصف شاحنة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا

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واشنطن تقصف شاحنة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا واشنطن تقصف شاحنة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا

جي بي سينيوز :- استهدفت غارة أميركية شاحنة أسلحة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي في العراق ما أسفر عن مقتل سائقها، قرب نقطة على الحدود العراقية السورية.

في التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن قصفاً أميركياً طال شاحنة نقل ذخائر تابعة لميليشيا الحشد الشعبي بواسطة طائرة مسيرة، في منطقة على الحدود بين سوريا والعراق.

كما، أشار المرصد إلى أن الشاحنة التي تعرضت للقصف كانت معبأة بشحنة ذخائر وأسلحة ، وفق "العربية".

غارات سابقة
الجدير ذكره أن ضربات جوية أميركية كانت قتلت في 28 يونيو/حزيران الماضي، 7 عناصر على الأقل من فصائل موالية لإيران على الحدود العراقية السورية، وفق المرصد.

في المقابل، استهدف نحو 50 هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام.

وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى فصائل مسلحة في الحشد الشعبي.

كما استهدف أحدث هجوم كبير في السابع من تموز/يوليو الجاري قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات.

جي بي سي نيوز

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