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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 168 يوماً، إلى 1891 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: خمسة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من منطقتَي القصيم وجازان، ومسجد واحد في منطقة عسير، ومسجد واحد في منطقة الباحة.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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