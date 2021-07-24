العثور علي متعلقات راقصة التجمع كاملة.. الطب الشرعي يحسم سبب الوفاة (التفاصيل)

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحرياتها في الكشف عن غموض العثور على جثة راقصة التجمع الخامس 26 سنة بجوار باب الأسانسير امام الطرقة المؤدية إلى شقتها، وأكدت التحريات على عدم وجود كدمات او إصابات ظاهرية على جسدها.

وذكرت التحريات أن وفاة الراقصة التي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية في منطقة شرق آسيا، قد تكون طبيعية بإصابتها بأزمة قلبية سقطت علي آثرها على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، أو تعرضها للقتل اثناء دخولها شقتها بالدور الخامس في القاهرة الجديدة بعد عودتها من العمل في إحدى الفنادق العائمة بالقاهرة.

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وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية عثرت على المتعلقات الشخصية الخاصة بالراقصة بجوار جثتها، كما تبين عدم وجود أي بعثرة في محتويات شقتها، واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال شهود من الحارس والسكان العقار، كما تم تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث لمكان الحادث لكشف غموض العثور على جثة الراقصة.

كانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغًا صباح أمس الجمعة، بلاغا من حارس العقار بمنطقة التجمع الخامس بالعثور على جثة راقصة بالدور الخامس بمنطقة التجمع الخامس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة، العامة انتداب طبيب شرعي لكشف سبب وفاة راقصة التجمع الخامس للتأكيد من وجود شبة جنائية وراء الواقعة، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

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