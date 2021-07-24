خروج المصريين يتواصل في منافسات طوكيو 2020

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ودع ثنائي تنس الطاولة دينا مشرف وعمر عصر لاعبي منتخب مصر منافسات الزوجي المختلط بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفاز ثنائي كوريا الجنوبية على الثنائي المصري بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبي مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربع أشواط متتالية بنتيجة 11-3 و11-5 و11-7 و11-8.

وخسرت نور حسين لاعبة التايكوندو في وزن تحت ٤٩ امام بطلة تركيا بعد مباراة قوية بفارق نقطة واحدة بنتيجة ٢٠/٢١ في دور الـ16.

وخسر مهاب سامر لاعب منتخب السلاح منافسات فردي رجال سلاح السابر بعد الخسارة من لاعب منتخب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -10 في مبارة دور الـ32.