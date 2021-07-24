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تلقي الثنائي المصري ضحى هاني وأدهم الخسارة الولي بنتيجة 2-0 في الريشة الطائرة أمام ثنائي الصين في أول مباريات المجموعة الأولى لمنافسات الزوجي المختلط.

ومن المنتظر أن يلتقي الثنائي المصري غدا ثنائي كوريا الجنوبية.

كان عبدالخالق البنا لاعب منتخب التجديف حقق إنجازا للتجديف المصري بالتأهل لأول مرة لدور ربع النهائي لمنافسات التجديد بدورةالألعاب الأولمبية بعد منافسة شرسة مع أفضل اللاعبين في العالم محققا زمن وقدره 7.03.44 ليحتل المركز الثالث في التصفية السادسة وهوانتصار مهم وبداية التفاؤل للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو.