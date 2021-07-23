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قال ممثل للادعاء في المحكمة اليوم الجمعة إن الملياردير توماس باراك حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء سيسمح بالإفراج عنه في انتظار محاكمته في اتهامات بالضغط على الإدارة لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني. ولابد من موافقة قاض اتحادي في لوس انجليس على شروط الإفراج بكفالة عن باراك.



كانت السلطات الأمريكية ألقت يوم الثلاثاء القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترامب وكان ضيفا دائما في البيت الأبيض واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب. ونفى باراك الاتهامات عبر متحدث باسمه.