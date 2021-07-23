موسيماني يكشف صفقة الأهلي الجديدة

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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيتم تدعيم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بلاعب من جنوب إفريقيا.

وقال موسيماني، في تصريحات عبر إذاعة «SafmRadio» الجنوب إفريقية: «سنضم لاعبًا من جنوب إفريقيا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، موضحًا :«هذا اللاعب ليس ثيمبينكوسي لورش لاعب أورلاندو بيراتس، أو الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صنداونز».

وأضاف :«هناك لاعب سيأتي، ليس من صنداونز فريقي السابق، لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمساءلة».

وعن تطور مستوى محمد شريف، مهاجم الأهلي، قال: «محمد شريف كان جناحًا وصانع ألعاب في فريق إنبي العام الماضي، ولكنني وضعته في مركز المهاجم وهو الآن يسجل الأهداف، هو الآن هداف كبير في مصر».

يذكر أن الأهلي بدأ، اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.