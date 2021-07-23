جازان : ضبط 80 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى القرى
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على لسان متحدثها الرسمي، هاني حسني حيدر، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442...
صرّح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط أنه سيتم بدء موسم العمرة مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر ذي...
حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال...
هطلت، صباح اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بيشة سالت على إثرها الشعاب خصوصاً في جنوبها وشرقها كما جرى وادي هرجاب ووادي...
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها...
أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ«الوطن» أن التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن المعتمدة...