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جازان : ضبط 80 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى القرى

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نجاح الخطة التشغيلية للحج في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على لسان متحدثها الرسمي، هاني حسني حيدر، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442...

ab25400b27.jpgمكة المكرمة: فهد الإحيوي
b0a8d5dd5c.jpg13 ذو الحجة 1442 هـ

وزارة الحج: بدء موسم العمرة الأحد المقبل

صرّح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط أنه سيتم بدء موسم العمرة مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر ذي...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: الوطن
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول

حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ
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جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود

هطلت، صباح اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بيشة سالت على إثرها الشعاب خصوصاً في جنوبها وشرقها كما جرى وادي هرجاب ووادي...

icon-byline.pngبيشة: عبدالله المعاوي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون مخبأة في معجون طماطم

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

5 آلاف نسمة وبلدية لاستحقاق مسمى مدينة

أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ«الوطن» أن التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن المعتمدة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

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