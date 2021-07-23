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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات
بعثا برقيتَيْ عزاء ومواساة..  راجين عودة المفقودين سالمين

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

وتفصيلًا قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

وفي ذات السياق بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الصيني.

وقال ولي العهد في برقيته: "بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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