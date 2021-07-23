أخبار عاجلة

تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن

Print
رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن
قال: لأول مرة تم إسناد النقل لنقابة السيارات والإعاشة لطائفة تابعة للأمانة

رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن

قدَّم عبدالرحمن الحقباني، رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، اعتذارًا باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل هذا العام فيما يخص النقل والإعاشة.

وتفصيلاً، قال "الحقباني" في مقابلة مع قناة الاخبارية: "خلال الحج الاستثنائي الثاني هذا العام طُبّقت إجراءات جديدة لمؤسسات حجاج الداخل؛ إذ أوكل لأول مرة النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة للعاصمة المقدسة، ويتحفظ المجلس التنسيقي على هذا الإسناد".

وأضاف: "أعتذر باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل، وأحمِّل هاتين الجهتين مسؤولية الخلل الذي حدث".

وتابع "الحقباني" في معرض حديثه: "اللائحة التنظيمية لقطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل نصت على أن يكون مقدِّم الخدمة مسؤولاً عن الخدمة وعن الإعاشة. وهاتان النقطتان تم سحبهما من القطاع، وأُسندتا إلى النقابة العامة للسيارات وطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة".

وختم حديثه: "المجلس التنسيقي لم يوافق في حينه على هذا الإسناد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم

"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم