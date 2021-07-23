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افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

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تنطلق 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

افتُتحت اليوم الجمعة النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها اليابان.

وبدأ حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية بالوقوف دقيقة صمتًا احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب المستجد كوفيد_19.

وتنطلق فعاليات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية في اليابان اليوم الموافق 23 يوليو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية قد اعتمدت يوم أمس الخميس حاملي راية الوطن في حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020.

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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