بالمستندات.. أعضاء سوهاج يتهمون «العريس» باهدار 100 مليون جنية

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تلقت «المصري اليوم» من بعض أعضاء الجمعية العومية بنادى سوهاج المستندات والشكاوى التي تقدموا بها إلى وزارة الشباب والرياضة ومطالبة الدكتور أشرف صبحي بسرعة تشكيل لجنة لتحقيق في هذه المخالفات خصوصا في ظل تجاهل تام من قبل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج .

وكشف مستند أن مجلس ادارة النادى اهدر 120 مليون جنية «حسب ما جاء في الشكوى» .

وهى متعلقة باهدار المال العام في أرض النادى وشراء بعض الملابس وبيع وشراء اللاعبين، وشراء كراسي وعدم دفع الضرائب على فواتير المياه ووالاقامة فندق سارة بلازا دون الحصول على عرض اسعار وعدم جرد العهد الشخصية والتلاعب في نقل عضويات الاعضاء بين أسرهم .

وينتظر اعضاء الجمعية العمومية تدخل كافة المسؤولين بداية من الرئيس السيسي والذي تم ارسال شكوى له بجانب رئاسة الوزراء ووزير الشباب والرياضة .