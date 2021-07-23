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وقف 7 حالات بناء مخالفة بمركزي طنطا وقطور في الغربية خلال فترة العيد

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وقف 7 حالات بناء مخالفة بمركزي طنطا وقطور في الغربية خلال فترة العيد وقف 7 حالات بناء مخالفة بمركزي طنطا وقطور في الغربية خلال فترة العيد

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قامت الأجهزة المعنية بمركزي طنطا وقطور بتنفيذ مجموعة من إزالات الأبنية المخالفة خلال فترة عيد الأضحى. حيث قام قسم الإزالات بمركز طنطا بإزالة أعمدة دور ثالث علوي مخالف بناحية سبطاس بمساحة ٨٠ متر إزالة كلية داخل الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم إزالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية شبرا النملة ( أشكال خشبية على مساحة ٦ قيراط) إزالة كلية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض الجردة الكبير زمام محلة مرحوم ( أشكال خشبية وغرفة على مساحة ٤ قيراط) إزالة كلية.

في ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بوقف ٤ حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني في قرية بلتاج، حيث تم مصادرة المعدات وخامات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات وإحالتهم للنيابة العسكرية .

كما شدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لرصد مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض سيادة القانون وإزالة التعديات بشكل فوري .

المصرى اليوم

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