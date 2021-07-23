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حذف صورهما من «إنستجرام».. أحدث تطور في انفصال أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني

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حذف صورهما من «إنستجرام».. أحدث تطور في انفصال أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني حذف صورهما من «إنستجرام».. أحدث تطور في انفصال أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني

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انفصل الفنان أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، حسب ما أعلنه برنامج «et بالعربي»، عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» ، ولم يكشف عن تفاصيل سبب الانفصال.

لم يكشف أحمد سعد عن أسباب الانفصال، إلا أنه اكتفي بحذف الصور إلى جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام». وارتبط أحمد سعد بعلياء العام الماضي في يوم عيد ميلاده كما احتفل بخطبته في جو أسري حضره عائلة العروسين ومنهم شقيقه عمرو سعد.

كانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية «الملوك» التي طرحها مؤخرًا مع عنبة وحققت نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب وصلت إلى 15 مليون مشاهدة.

المصرى اليوم

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