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الكرملين : لا نخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة

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الكرملين : لا نخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة الكرملين : لا نخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بلاده لا تخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.

وأضاف المسؤول الروسي، لا يوجد هناك شيء جديد في هذا المجال، مشيرا إلى أن حركة طالبان قوة كبيرة وملحوظة وتقوم بنشاطها في أفغانستان. وأكد أن تعير اهتماما بالغا لمسألة عدم تعرض حدود شركائها للخطر بسبب الوضع في الأراضي الأفغانية، ومنها طاجيكستان.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق أن تسوية الوضع في أفغانستان يتطلب حوارا بين جميع الجماعات العرقية والسياسية بما فيها حركة طالبان.

المصرى اليوم

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