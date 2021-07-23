الكرملين : لا نخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بلاده لا تخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.

وأضاف المسؤول الروسي، لا يوجد هناك شيء جديد في هذا المجال، مشيرا إلى أن حركة طالبان قوة كبيرة وملحوظة وتقوم بنشاطها في أفغانستان. وأكد أن روسيا تعير اهتماما بالغا لمسألة عدم تعرض حدود شركائها للخطر بسبب الوضع في الأراضي الأفغانية، ومنها طاجيكستان.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق أن تسوية الوضع في أفغانستان يتطلب حوارا بين جميع الجماعات العرقية والسياسية بما فيها حركة طالبان.