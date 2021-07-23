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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محاور التنمية الجديدة التي يجرى تنفيذها، ستكون قادرة على استيعاب الحركة على الأقل لـ 20 سنة قادمة. وأضاف الرئيس خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني المستقبل» بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة- إنه عندما تم طرح هذا المشروع كان مخطط له أن يكون 3 حارات، وأوضح أن الجهد الهندسي والتكلفة المالية للمحور البالغ 35 كيلومترا هي غير قليلة، وأن الحديث عند قرب انتهاء المشروع هو جيد وذلك لأنه كان من المخطط أن يستغرق مدة زمنية أكثر من ذلك.



وشدد الرئيس السيسي على أن من يعمل في المشاريع التي تتكلف مئات المليارات رجال نثق بهم، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من النادر أن نجد رجالا يستطيعون تحقيق كل ما نتمناه. وأشار الرئيس إلى أن المشروع في هذه المنطقة اتسع من 3 حارات إلى 9 حارات، مبينا أن هذا المشروع يتم تنفيذه فوق تربة صعبة ولذلك كان لا بد من الاطمئنان عليه من الناحية العلمية حتى لا يتعرض للضرر.

وأكد الرئيس السيسي أنه لا بد أن يدرك المواطن أن هذا الطريق على الرغم من إنشائه في تربة صعبة، لكن الإجراءات الهندسية والأعمال التنفيذية التي تمت تحقق أقل قدر من الضرر للطريق على مدى زمني بعيد. وأشار الرئيس إلى أنه يتابع المشاريع بشكل جيد، قائلا «لا يوجد أي مشروع يتم تنفيذه في الدولة المصرية إلا وأتابعه بشكل جيد بقدر استطاعتي».

وتابع حديثه عن الطريق قائلا «ونحن في جميع الأحوال نقف على طبقة واحدة بهذا الطريق نتحدث في هذا الطريق عن أكثر من 150 مليار جنيه». وأضاف الرئيس السيسي أن ما يتم تنفيذه من مشاريع في الإسكندرية سيغير واقع الإسكندرية.