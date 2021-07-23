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بينما تسعى العديد من بلدان العالم لبوغ مناعة القطيع عبر تلقيح الحد الأقصى من مواطنيها للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، توفير الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا لليافعين ممن تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، لتصبح الدولة الأولى عربيًا التي تتيح لقاحات الأطفال لمواطنيها.

قالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» المخصص للأطفال اليافعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عامًا أصبحت متاحة في كافة مناطق المملكة للحد من انتشار العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات فيروس كورونا المستجد

واصدر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بيانا تحدث فيه عن الوضع الصحي خلال موسم الحج للعام الحالي، في ظل مخاوف من جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية أن الربيعة أعلن نجاح موسم الحج صحيًا وخلوه من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة الأخرى، متوجهًا بالشكر لقيادة المملكة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات للحجاج.

وأوضح الربيعة أن وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي استعدتا لموسم الحج عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة.

وأشاد الوزير بالجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من متلقي اللقاح

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت عبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاما، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيمـ اعتبارًا من يونيو الماضي. .

وقال مصنعو اللقاح، آنذاك، إنهم بدأوا إجراءات الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وفي أعقاب ذلك سمحت الصين بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا للأطفال، التابع لشركة سينوفاك لتصبح أول دولة كبرى تمنح الموافقة للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وفقا لما ذكرته وكاله «بلومبرج» الأمريكيةفي يونيو الماضي.

وكذلك ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة يشاركون في تجربة تطعيم الأطفال بين الثالثة والسابعة عشر عاما بلقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كورونا.