محمد الشرنوبي عن مشاركته مع يحيى الفخراني بـ« ياما فى الجراب يا حاوي »: عمل عالمي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته الشديدة، بمشاركته في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للفنان الكبير يحيى الفخراني، لافتًا إلى أن المشاركة في أي عمل فني أمام الفنان يحيى الفخراني شرف لأي فنان شاب.

ونشر «الشرنوبي» البوستر الرسمي للعمل المسرحي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وكتب عليه، قائلًا: «فخور بأني جزء من مشروع فني كبير زي (ياما في الجراب يا حاوي)، وطبعًا شرف كبير لأي فنان شاب مشاركة النجم الكبير يحيى الفخراني أي عمل فني، والحمد لله إني نلت شرف كبير زي ده».

وتابع :«وعاوز أشكر مجدي الهواري على مستوى الإنتاج الفني المبهر اللي متنفذ في المسرحية اللي مخلينا كلنا حاسين إننا بنعمل عمل عالمي فرحانين، وفخورين، مبسوطين بيه».

وسبق أن نشرت الصحفة الرسمية لمسرح «كايرو شو» عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مواعيد العرض، حيث يبدأ في محافظة الإسكندرية من يوم 17 أغسطس المقبل، وفي القاهرة من يوم 26 أغسطس المقبل.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي وإخراج مجدي الهواري وبطولة يحيى الفخراني ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة منهم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقه.

وتدور أحداث «يا ما في الجراب يا حاوي» في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.