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«حماية المستهلك» يُحذر التجار من رفع الأسعار بعد زيادة الوقود.. ويطالب بالإبلاغ عن المخالفين على «واتسآب»

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«حماية المستهلك» يُحذر التجار من رفع الأسعار بعد زيادة الوقود.. ويطالب بالإبلاغ عن المخالفين على «واتسآب» «حماية المستهلك» يُحذر التجار من رفع الأسعار بعد زيادة الوقود.. ويطالب بالإبلاغ عن المخالفين على «واتسآب»

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صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعمل بكامل طاقته بكافة المحافظات، للتأكد من تواجد المواد البترولية بكافة محطات الوقود، وعدم وجود تكدسات بها، وأن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع المازوت والسولار، حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة.

وقال حسام الدين، إن مفتشي الجهاز بإدارة ضبط الاسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، منتشرون في جميع الأسواق بكافة المحافظات، للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار في محاوله لرفع الأسعار والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.

وحذر رئيس الجهاز، بأن مفتشي إدارة ضبط الاسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار في رفع أية أسعار، سواء للمواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال خاصة وأن الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.

وأضاف أيمن حسام الدين، أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على حركة انسياب السلع ونقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

وأهاب حسام الدين، بالمواطنين التعامل بطريقه إيجابية والإبلاغ عن أية محاوله لرفع الاسعار بدون مبرر، سواء في المواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، وأن العاملين بالجهاز متواجدون بالأسواق بكافة المحافظات لتلقى أية بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر ١٩٥٨٨ من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على الواتساب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ او الابلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

المصرى اليوم

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