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يستجيب لأمنية مجند العلمين.. والأخير: «مش حاجة جديدة على حضرتك»

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السيسي يستجيب لأمنية مجند العلمين.. والأخير: «مش حاجة جديدة على حضرتك» يستجيب لأمنية مجند العلمين.. والأخير: «مش حاجة جديدة على حضرتك»

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استجاب الرئيس عبدالفتاح ، لأمنية المجند أيمن قنديل، الشهير بمجند العلمين، حيث وجه بإهدائه مكتبة جديدة بالمواصفات التي تمناها، بدلًا من المكتبة الخاصة به.

وتسلم «قنديل» عقد المكتبة الجديدة، موجها الشكر للرئيس في تصريحات تلفزيونية: «أنا مش عارف أقول أيه لسيادة الريس، ألف شكر يا فندم، وطبعًا دي حاجة مش جديدة على حضرتك، إنك تقف سند لشباب البلد».

وقال: «مكنتش مصدق إن أنا قابلت الريس وماشي جنب نه، كفاية أصلًا إن أنا ماشي جنب سيادة الريس أنا مش عايز حاجة تاني يعني، فكونه سألني مرتين يا أيمن أنت محتاج أيه، موقف مكنتش أحلم بيه» مضيفًا: «قولت له يا فندم من مكتبة صغيرة لمشروع يكون كبير».

وأوضح أنه يريد مقابلته مرة أخرى بعد تحقيقه نجاح في عمله: «عشان أقوله يا ريس أنا كنت عند حسن ظنك بي واشتغلت واجتهدت ونجحت، أتمنى إن الفرصة تيجي».

ووجه نصيحة للشباب بشأن عدم حمل هم المستقبل والعمل قبل إتمام الدراسة «متقعدش تسأل أنا هشتغل ولا مش هشتغل، أثناء فترة الدراسة».

وعلق والد مجند العلمين قائلًا: «مبسوط إن سيادة الريس يتكلم مع ابني كدا، حاجة جميلة جدًا، وكنت مبهور باللي حصل، شكرًا يا سيادة الريس».

المصرى اليوم

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