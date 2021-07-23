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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن مصر، والجزائر، وسوريا، بلاد مهمة في المنطقة، وتتميز هذه الدول بتراث تاريخي وثقافي عميق وخصائص سياسية واقتصادية مميزة، كما تلتزم الدول الثلاث بإعلاء قيمة الاستقلال وتتمتع بثقل وتأثير خاص في الشؤون الدولية. كما أنها من أوائل الدول العربية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الجديدة، وهي أصدقاء قدامى تثق بهم الصين.

وأضاف في تصريحات له في بلاده، عقب عودته من زيارة البلدان الثلاثة أن الجولة الشرق أوسطية كانت تهدف إلى دفع تنفيذ التوافق المهم الذي تم التوصل اليه بين الرئيس شي جينبينغ ورؤساء الدول الثلاث وتعزيز الصداقة وترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون ودفع السلام والاستقرار في المنطقة ودفع التضامن والتعاون بين الدول النامية، بما يصون العدالة والإنصاف الدوليين.

وأشار إلى أن الرؤساء الثلاثة أعربوا عن تهانيهم للصين بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وإعجابهم الخالص بما حققه الشعب الصيني من المعجزات التي تبهر العالم والقفزة التاريخية، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، كما أكدوا على أن نجاح الحزب الشيوعي الصيني، أثبت أن الحزب لا يمكن أن يحقق انتصارات متتالية إلا أن يسعى وراء رفاهية الشعب بكل الإخلاص، وأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية قدمت لدول العالم نموذجا جديدا للحوكمة وخيارا للطرق التنموية. وأكدوا أن الحزب الشيوعي الصيني ظل يتمسك بالتنمية السلمية ويدعم القضايا العادلة في العالم ويعمل على صيانة السلم والأمن الدوليين. إن التطور الذي حققته الصين يمثل تعاظم قوة العدالة والتقدم وهو يجعل العالم أكثر توازنا وتناغما.

واتفقنا على أن التعاون الصيني العربي في بناء «الحزام والطريق» لأمر يتفق مع المصالح الأساسية للجانبين، سيواصل الجانبان تعميق التعاون في مجالات البنية التحتية والمناطق الصناعية والطاقة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطيران والفضاء وتكوين الكفاءات من أجل تحقيق التنمية المشتركة. خلال هذه الجولة.

وأكد أن إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا يتحمل أي تأخير، ويجب على كافة الأطراف العمل يدا بيد على إيجاد طريق لمعالجة المسائل من جذورها. ويجب على المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبيرة القيام بدور بناء، واحترام تقرير شعوب المنطقة مستقبل ومصير البلاد بإرادتها المستقلة كأسياد الموقف.

وتابع: طرحنا خلال الزيارة، الرؤية ذات النقاط الأربع لحل المسألة السورية والأفكار ذات النقاط الثلاث لتنفيذ «حل الدولتين» بشأن القضية الفلسطينية، مما قدم الحكمة الصينية لدفع الحل السياسي للقضايا الساخنة. تسجّل الدول الثلاث والجامعة العربية تقييما إيجابيا للمبادرة والرؤية الصينية، وترى أن ذلك يجسد وفاء الصين بالتزاماتها كدولة كبيرة، متطلعة إلى دور الصين الأكبر في شؤون الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن بلاده قدمت 72 مليون جرعة لقاح إلى 17 دولة عربية والجامعة العربية بشكل هبات أو تصدير. طالما تحتاج الدول العربية إلى اللقاح الصيني، مهما كانت دولا فقيرة أو مضطربة، تستجيب الصين لها بخطوات ملموسة سواء عن طريق المساعدة أو التصدير، وتحاول بكل سبل متاحة لبناء خط الدفاع من مناعة اللقاح في الدول العربية، بما يدعم بكل إخلاص الدول العربية لمكافحة الجائحة.

وأوضح أن الصين ومصر أقامت أول خط إنتاج مشترك ذي طاقة إنتاجية مستقرة في إفريقيا، وتم إنتاج مليون جرعة من اللقاح كالدفعة الأولى خلال أيام معدودة. ويجري التشاور بين الصين والجزائر الآن بشكل حثيث بشأن بناء خط إنتاج مشترك لتعبئة اللقاح، وتابع: نثق بأن ذلك سيساعد دول المنطقة وخاصة الدول الإفريقية بقوة على تعزيز القدرة الذاتية على مكافحة الجائحة والسيطرة على الجائحة بصورة أفضل.

وأضاف ستعمل الصين مع الدول العربية على مواصلة تكريس روح التشارك في المستقبل المشترك وتكاتف الجهود في مكافحة الجائحة، ستبذل الصين قصارى جهدها لتلبية احتياجات الدول العربية والدول النامية الغفيرة من مستلزمات مكافحة الجائحة، وتعمل على إنتاج المزيد من اللقاحات بشكل مشترك ودفع التوزيع العادل للقاح ورفض «النزعة القومية للقاح»، بما يقدم إسهامات جديدة للجهود العالمية لهزيمة الجائحة بشكل نهائي.