المصرية بسنت حميدة تنسحب من منافسات طوكيو

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قررت المصرية بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى، الانسحاب من منافسات طوكيو 2020 بعدما تعرضت للإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وأُصيبت بسنت بمزق خلال تأدية أحد الحصص التدريبية أثناء تواجده في المعسكر الاستعدادي بالقاهرة، لتبتعد عن المشاركة في منافسات العدو 100م سيدات ومنافسات العدو 200 متر.

وغردت بسنت حميدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أؤمن تماما إنها البداية في مشواري الرياضي وليست النهاية وبالرغم من صعوبة الموقف وعدم قدرتي الأن على تخطيه ولكن ربنا كريم جدا».

وواصلت «التأهل الأولمبي لـ طوكيو 2020 كان نعمة عظيمة وأيضا الإصابة المفاجأة وعدم القدرة على المشاركة ف آخر وقت نعمة كبيرة من الله حتى وإن كنت لا أراها الآن فرب الخير لا يأتي إلا بالخير الحمد لله دائما وأبدا، سعيدة وفخورة بكل خطوة في رحلة التأهيل الأولمبي حتى وأن لم تكتمل في مرحلتها الأخيرة ولكن السعادة متعتها في الرحلة وليست فقط في الوصول».

وأضافت «شكرا مدربي العظيم على مساندتك ودعمك لي طول الطريق في الوقت الصعب قبل وقت النجاح، شكرا للاتحاد المصري لألعاب القوى على المجهود المبذول والدعم الكامل طول الوقت».

وأكملت «شكرا لأهلي وأصدقائي وكل الناس اللي حتي الذين لا أعرفهم الذين وقفوا بجانبي الفترة الماضية وشجعوني وأرسلوا لي كلام من اعظم ما يكون، كلامكم فرق معي جدا أنتم أكبر نعمة في حياتي أنا ممتنة لكم جدا وأحبكم، دعواتكم بالتوفيق فيما هو قادم بإذن الله شكرا».