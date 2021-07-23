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الأولمبي يستعد لمواجهة الأرجنتين ..صور

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اغلق الاولمبي صفحة اسبانيا وبدء الاستعداد لمواجهة الارجنتين حيث اللقاء المرتقب الأحد القادم في الجوله الثانيه من لقاءات المجموعه الثالثه في نهائيات كرة القدم في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

بدء المران بمحاضره للمدير الفني الكابتن شوقي غريب تحدث خلالها عن أهمية لقاء الجوله الثانيه ومحاولة السعي لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل للدور التالي.

كما اكد علي اللاعبين أن المنتخب الارجنتيني سيسعي بكل قوه لتعويض خسارته أمام استراليا في الجوله الاولي وهو ما سيصعب مهمة الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية والحصول على الـ3 نقاط.

وشهد المران تقسيم اللاعبين الي مجموعتين الاولي وهي التي شاركت في المباراه كاملة وادت تدريبات استشفائية والاخري التي لم تشارك او التي شاركت في جزء من المباراه ادت تدريبات قويه واختتمت بتقسيمه.

المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين
المنتخب الاولمبي يستعد للأرجنتين

المصرى اليوم

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