غدًا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء

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يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، غدا السبت، امتحان الفيزياء بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة المراجعات النهائية لمادة الفيزياء على منصة حصص مصر ومنصة البث المباشر للوزارة بالإضافة إلى توفير المراجعات عبر قناة مدرستنا 2 لمن لا يملك اتصالا بشبكة الإنترنت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم وضع الأسئلة وطباعتها وتأمين وصولها للجان النظام والمراقبة وحتي لجان الامتحانات تحت إشراف الجهات السيادية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة، عقب انتهاء الامتحان الأخير في الثاني من أغسطس بنحو 10 أيام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، قائمة بالمحظورات داخل لجان الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وهي:

اختراق أو تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه خارج المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل أو إخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم في الغش، واصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان، أو دخول لجنة الامتحان بدون ارتداء الكمامة الطبية، وكذلك الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع. ومحاولة الغش أو الشغب أو نشر الأسئلة والإجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة، أو التأخر عن موعد بدء الامتحان.

ولا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت) «طلاب المنازل، والطلاب الباقون للإعادة»، الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت، أو تظليل أكثر من إجابة لنفس السؤال، أو عدم تظليل دائرة الاجابة بشكل كامل وواضح بالقلم الجاف، وكذلك الامتناع عن تسليم كراسة الأسئلة مع البابل شيت مع انتهاء الامتحان، وتعمد تمزيق أو إتلاف البابل شيت أثناء سير الامتحان، أو الاعتداء بأي شكل على المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، أو كتابة كود الامتحان بشكل غير صحيح.

وأكدت الوزارة تطبيق قانون الغش على أي محاولة للغش، حيث يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها، بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات. كما تعد محاولة الشروع في فعل من الأفعال السابقة مخالفة للقانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.