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محافظ قنا: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين

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محافظ قنا: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين محافظ قنا: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تحريك سعر البنزين

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كلف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مسؤولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، وذلك بعد إعلان زيادة الوقود، الجمعة، للتأكد من عدم زيادة تعريفة ركوب السيارات، مع وضع الملصق الخاص بسيارت السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.

وأكد محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.

ووجه محافظ قنا، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من ادارة مرور قنا ومديرية ، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأضاف أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا ١٥٥٤١ و٣٣٣٧٢٩١ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المصرى اليوم

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