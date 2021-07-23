أخبار عاجلة

الجيزة: ضبط «كلارك» في البراجيل وإزالة «هنجرين» مخالفين بأبو النمرس -
الجيزة: غلق وتشميع 7 مصانع ومنشآت مخالفة -
أحمد كريمة يؤيد زيادة سعر الخبز: «العيش الزائد في الريف يصنع منه مشروب محرم» -
موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي.. «كاف» يحدد إقامة اللقاء -
حملات لرفع الاشغالات والتعديات في الهرم وجنوب الجيزة والعمرانية (صور) -
«أنا مش شغال عندك في شركتك».. مدرب وادي دجلة يوجه رسالة لحكم مباراة الأهلي -
شادي محمد: فوز الأهلي على دجلة «مهم».. ولا بد من معالجة أخطاء الفريق -
مفاجأة.. اتحاد المصارعة: محمد متولي خاض الأولمبياد «مصابا» -
ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة وأهداف الفريقين وفرص الأحمر الضائعة (فيديو) -
الجيزة: رفع 100 طن مخلفات وإزالة 33 حالة إشغال في الواحات (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ مطروح: لا زيادة في المواصلات داخل نطاق المحافظة

Print
محافظ مطروح: لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة محافظ مطروح: لا زيادة في المواصلات داخل نطاق المحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف داخل مدن محافظة مطروح واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.
وأكد محافظ مطروح أنه وجّه جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية وإدارة المواقف وإدارة المرور، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين التواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥) بغرفة عمليات المحافظة، والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ675 قرشًا/ لتر، وبنزين أوكتين 92 بـ800 قرش/ لتر، وبنزين أوكتين 95 بـ900 قرش/ لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة مصر وفرنسا وإسبانيا والدنمارك في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو 2020

موعد مباراة مصر وفرنسا وإسبانيا والدنمارك في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو 2020

قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة مصر وفرنسا لكرة اليد في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة مصر وفرنسا لكرة اليد في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

خالد العوضي: مصر ليست الأقل حظوظًا أمام فرنسا.. وقادرون على التأهل لنهائي الأولمبياد

خالد العوضي: مصر ليست الأقل حظوظًا أمام فرنسا.. وقادرون على التأهل لنهائي الأولمبياد

للحد من الاحتباس الحراري.. تعرف على خطة الحكومة لتشغيل المطارات بالطاقة المتجددة

للحد من الاحتباس الحراري.. تعرف على خطة الحكومة لتشغيل المطارات بالطاقة المتجددة