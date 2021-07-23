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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف داخل مدن محافظة مطروح واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وأكد محافظ مطروح أنه وجّه جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين التواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥) بغرفة عمليات المحافظة، والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ675 قرشًا/ لتر، وبنزين أوكتين 92 بـ800 قرش/ لتر، وبنزين أوكتين 95 بـ900 قرش/ لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.