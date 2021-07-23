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نقيب الزراعيين يتفقد مصيف مرسي مطروح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نقيب الزراعيين يتفقد مصيف مرسي مطروح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية نقيب الزراعيين يتفقد مصيف مرسي مطروح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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تفقد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، مصيف النقابة بمرسي مطروح، بحضور الدكتور محمد الطباخ عضو مجلس النقابة العامة، والمهندس مجدي نوفل مدير إدارة النقابة العامة، والمهندس رضا خضر مدير المصيف بمطروح، وذلك ضمن عدد من الزيارات التفقدية للمصايف التابعة للنقابة بمختلف المحافظات الساحلية.

وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الجمعة، إن هذه الجولة التفقدية تستهدف التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية التي قررتها مؤسسات الدولة لتشغيل المصايف هذا العام ومنها اجراءات التعقيم المستمرة وتوفير طبيب مقيم وغرف للعزل واجراءات التخلص من المخلفات الصلبة بالتعاقد مع المحافظة، موضحا اننا نستهدف تقديم خدمات متميزة تخدم أعضاء النقابة وتكون مصدرا للفخر للزراعيين.

وأضاف «خليفة»، إنه تم الاطمئنان علي حالة المصايف التابعة للنقابة في مطروح، وتفقد إجراءات الحماية المدنية وقيام ادارة المصيف باتخاذ كافة الاجراءات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بمطروح وادارة الحماية المدنية.

وأوضح أن النقابة العامة للمهن الزراعية تنظم هذه المصايف في عدد من المدن منها مطروح وجمصة وبلطيم وشرم الشيخ والغردقة في إطار الدور الخدمي والاجتماعي لأعضاء النقابة واسرهم، تأكيدا لدور النقابة في تقديم خدمات متميزة لأعضائها حرصا علي راحتهم وتوفير خدمات تنافس الخدمات التي تقدمها النقابات المهنية الآخري بأسعار مناسبة.

والتقي «خليفة» بعدد من أعضاء نقابة الزراعيين في مصيف مطروح خلال قضاءهم أجازه عيد الأضحى المبارك بالمصيف واستمع لرايهم في الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم بالمصيف حيث أشادوا جميعا بالخدمات المقدمة لهم من إدارة المصيف وبالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من .

وتقدم نقيب الزراعيين بالشكر للأجهزة المعنية بمحافظة مطروح علي متابعتها المستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمصيف والتزام ادارة المصيف بتنفيذ كل ملاحظات هذه الاجهزة للحفاظ علي صحه وسلامه الزملاء الزراعيين بالمصيف.

المصرى اليوم

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