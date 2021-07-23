احتفالات عيد الأضحى بثقافة البحر الأحمر

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استمرارا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالاحتفال بعيد الأضحى، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد أدريس، أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة حكي عن «خروف العيد»، قامت أميرة عبدالعزيز بحكي قصة خروف العيد ونشأتها من قصة سيدنا إبراهيم.
كما نفذ قصر ثقافة شلاتين ورشة فنية للمدرب محمد نعيم، استخدم فيها عدة خامات، ونظم قصر ثقافة الغردقة احتفالية فنية بتلك المناسبة تضمنت عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية قدمت عدة فقرات منها «أغنية اهلا وسهلا» من التراث، رقصات «التراث النوبى، التراث الريفي»، إلى جانب عرض ماسكات للأطفال بمشاركة رواد أطفال القصر قام بتنفيذ الماسكات شاذلي أحمد حلبي، محمد عيد، ومن خلال الأونلاين بث بيت ثقافة الحمراوين بمناسبة عيد الأضحى للمبتهل الشاب محمود خلف الله.