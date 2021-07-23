احتفالات عيد الأضحى بثقافة البحر الأحمر

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استمرارا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالاحتفال بعيد الأضحى، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد أدريس، أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة حكي عن «خروف العيد»، قامت أميرة عبدالعزيز بحكي قصة خروف العيد ونشأتها من قصة سيدنا إبراهيم.

كما نفذ قصر ثقافة شلاتين ورشة فنية للمدرب محمد نعيم، استخدم فيها عدة خامات، ونظم قصر ثقافة الغردقة احتفالية فنية بتلك المناسبة تضمنت عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية قدمت عدة فقرات منها «أغنية اهلا وسهلا» من التراث، رقصات «التراث النوبى، التراث الريفي»، إلى جانب عرض ماسكات للأطفال بمشاركة رواد أطفال القصر قام بتنفيذ الماسكات شاذلي أحمد حلبي، محمد عيد، ومن خلال الأونلاين بث بيت ثقافة الحمراوين بمناسبة عيد الأضحى للمبتهل الشاب محمود خلف الله.