ثقافة البحيرة تحتفل بعيد الأضحى

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حرصًا من وزارة الثقافة، برئاسة د. إيناس عبدالدايم، على المشاركة المجتمعية الفعالة، وخاصة في المناسبات الوطنية والدينية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الاحتفالات بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، برئاسة أحمد درويش.

وأقام قصر ثقافة وادي النطرون فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى، الذى يستمر حتي 25 يوليو الجاري، وبدأت الفعاليات بعدد من الورش الفنية «رسم وتلوين وتدوير الخامات وعمل مجسم لخروف العيد»، تلتها مشاركة المركز القومي لثقافة الطفل بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية للأطفال، ومنها مسرح العرائس والأراجوز والمسرح الاسود لعرائس الماريونيت، وأعقبها عرض فنى لفرقة أبوقير للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية التي لقيت استحسان الجمهور.