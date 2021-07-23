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إزالات فورية على أراضى أملاك الدولة بقنا في رابع أيام العيد

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شنَّت الوحدات المحلية لمجالس المدن بالمحافظة عددا من حملات تنفيذ الإزالات الواقعة على أراضى أملاك الدولة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية . وقال محافظ قنا إن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلا تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدا استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسؤولين بالتعامل مع المعتدين بكل حزم طبقًا للقانون، وإزالة المخالفة على الفور، خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المصرية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة .

استمرار الازالات بقنا

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أنه تمت الإزالة الفورية لثلاثة قطع أراضى أملاك دولة بعزبة البوصة التابعة لمجلس قروي القاره على مساحة 1349 متر، وهي عبارة عن بناء مباني أسوار من الطوب الأبيض.

استمرار الازالات بقنا

أوضح حافظ محمود، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أنه تمت الإزالة الفورية لحالة تعدي على أرض أملاك الدولة بقرية العركي على مساحة ٨٠٠ متر تقريبا، وهى عبارة عن بناء مباني أسوار من الطوب الأبيض.

استمرار الازالات بقنا

المصرى اليوم

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