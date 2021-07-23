صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ماينز

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تشكيل الفريق الأول الذي سيخوض مواجهة ماينز الألماني في إطار التحضير للموسم الجديد.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: ترينت أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – تسيكماس.

خط الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إيليوت.

خط الهجوم: أوكس تشامبيرلين – محمد صلاح – ساديو ماني.

ويواصل فريق ليفربول فترة التحضير للموسم الجديد وسط مطالبات بتعويض اخفاق العام الماضي واستعادة لقب الدوري الإنجليزي مع المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا.