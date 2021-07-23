«بيبو» يشعل الاوضاع داخل نادى سوهاج والمطالب تزداد برحيلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشتعلت الأوضاع داخل نادى سوهاج، بعد تمك مجلس ادارة النادى برئاسة نشات العريس، ببقاء الجهاز الفني للفريق الكروى الاول بالنادى، بقيادة احمد خلف «بيبو»، رغم النتائج المتواضعة وبقاءة في الدورى الممتاز ب بمعجزة .

حيث أعلن مؤخرا العريس تجديد عقد احمد خلف وهو ما فجر الاوضاع داخل النادى من جبهة المعارضة وطالبوا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجماهير النادى سرعة التدخل لانقاذ سوهاج من مجلس الادارة.

من جانبه اكد محمد حسني عضو مجلس ادارة النادى لـ«المصري اليوم»: أن تجديد عقد بيبو جاء لمصلحة الفريق خصوصا وانه نجح في انقاذ الفريق من الهبوط لدورى القسم الثالث.

وقال: «نمر بازمة مالية مثل كل الاندية وان ينجح بيبو في تحقيق هدف مجلس الأدارة في هذه الظروف يعد انجازا».

وتابع :«هناك أندية قامت بوضع ميزانية فاقت ميزانية سوهاج بملايين وهبطت في النهاية مثل طهطا ونحن نقدر جهد وتعب الجهاز الفني خلال الموسم المنقضي وليس ناكري جميل لاقالته».

في المقابل كشفت جبهة المعارضة بالنادى ان النادى قام بصرف أكثر منة 7 مليون جنية وهو مبلغ طخم جدا مقارنة بباقي الأندية ورغم ذلك دخل صراع الهبوط، فضلا عن كل اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية بعد وضع لائحة مالية هي الأكبر في تاريخ النادى ورغم ذلك صارعوا الهبوط.