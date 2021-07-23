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«ألفاظ غير معقولة» .. بيان شديد اللهجة من اتحاد النقابات الفنية ضد إيمان البحر درويش

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«ألفاظ غير معقولة» .. بيان شديد اللهجة من اتحاد النقابات الفنية ضد إيمان البحر درويش «ألفاظ غير معقولة» .. بيان شديد اللهجة من اتحاد النقابات الفنية ضد إيمان البحر درويش

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أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية) بيانًا يستنكر فيه ما فعله النقيب الأسبق للمهن الموسيقية، المطرب، إيمان البحر درويش.

وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد، برئاسة عمر عبدالعزيز : «تعرب جموع فناني عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء.. تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة».

وقال : «وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعًا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود». وأضاف: «وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر، ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه».

المصرى اليوم

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