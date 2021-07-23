العراق : لازلنا في حاجة للبرامج التي تقدمها أمريكا الخاصة بالتدريب والتسليح

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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن قوات بلاده الأمنية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات.

وأكد حسين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة واشنطن، التزام حكومة العراق بحماية أفراد البعثات الدبلوماسية ومقراتها ومنشآتها وضمان أمن القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي.

وأضاف أن الزيارة لعقد أعمال اللجنة العليا المنبثقة عن اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل استمرارا للحوار الاستراتيجي ومنذ انطلاق جولته الأولى في يونيو من العام الماضي.

وأشار إلى أن «الجولة من الحوار تأتي استكمالا للجولات الثلاث السابقة، التي عقدت بصورة متتالية، إذ تقدم رؤية واضحة على ما تتميز به علاقة الشراكة والتحالف بين العراق والولايات المتحدة ومساعي الحكومتين الجادة لتوطيدها.

وبين أن «هذه الجلسات تمثل إرادة جادة لكلا البلدين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة للتعاون في القطاعات المختلفة، وتعد استكمالا للاتفاقات التي تمخضت عن الجولات السابقة في قطاعات مثل (النفط والغاز، والكهرباء، والقطاع المالي، والصحي والبيئي، والثقافي) إضافة إلى الجوانب الأمنية والعسكرية.

ولفت إلى أن العراق يثمن الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية وتجهيزها وتقديم المشورة في المجال الاستخباري وصولا إلى الجاهزية المطلوبة في اعتمادها على قدراتها الذاتية، بما يعزز سيادة العراق وأمنه والحفاظ على مكتسباته بدحر تنظيم «داعش» الإرهابي.