رئيس الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة على نجاح الحج

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غرفة العمليات تلقت أكثر من 17500 مكالمة خلال الموسم

هنأ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ، وما شهده من تنظيم عالٍ على كافة المستويات يعكس تكامل الجهود والجاهزية العالية والقدرات الهائلة التي حرصت الدولة على توفيرها للحجاج.

وقال: يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح موسم حج ١٤٤٢هـ، بعد أن استطاع ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وبدعم من مقامكم الكريم تم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى ذويهم، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة.

‎وأضاف "العويسي": نتائج التقارير الإحصائية لمختلف اللجان التابعة للهلال الأحمر، تعكس جودة الأداء لجميع اللجان خلال موسم الحج، لاسيما يوم التروية ويوم عرفات وأيام التشريق"، والهيئة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية للخروج بموسم حج استثنائي يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت أكثر من ٥١ مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من ٧٥٠ موظفًا في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، ومدعومة بأسطول متكامل من المركبات يضم قرابة ١٤٤ سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و٢٢ دراجة نارية و١٠ عربات قولف، إضافة لأسطول جديد من المعدات والآليات التي تم تدشينها حج هذا العام، وهي مساندة للكوارث وإدارة الإحداث والإزمات بالميدان ونقل كل ما يحدث عبر الصوت والصورة لمركز القيادة الثابت.

وأردف: الهيئة سخرت أكثر من ١٠٦ موظفين في غرفة العمليات المركزية في العاصمة المقدسة لاستقبال البلاغات الإسعافية على مدار الساعة، وبلغ عدد المكالمات المستلمة منذ اليوم السابع وحتى الثاني عشر من ذي الحجة أكثر من ١٧٥٢٦ مكالمة مستلمة؛ حيث تم إنشاء ٢٩٨٢ بلاغًا، وتمت مباشرة أكثر من ١٩٢٩ حالة؛ منها ١٨٠٠ حالة مرضية، فيما بلغ عدد الإصابات التي تمت مباشرتها ٦٨٥ حالة.

‎وأشاد بالدور الإنساني الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات من أبناء الوطن خلال موسم الحج، والذين قدموا أروع النماذج في العمل الخيري والإنساني، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة قضوا خلالها أكثر من 207 ساعات تطوعية لخدمة الحجاج هذا العام بالعاصمة المقدسة.

ولفت "العويسي" إلى أن الهيئة أولت الجانب التدريبي للكوادر البشرية والجهات المشاركة في موسم الحج أهمية كبيرة من خلال عدة برامج اشتملت على ١٥٠ دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، استفاد منها أكثر من ٨٠٠٠ آلاف متدرب من ١٨ جهة حكومية وخاصة، بما فيهم منسوبو هيئة الهلال الأحمر.

وقال: البرنامج التدريبي تضمن دورات للإنعاش القلبي الرئوي، والإنعاش القلبي المتقدم، والدعم الطبي لحالات الإصابة ما قبل المستشفى، وإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الكوارث في الحج، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، ومهارات التعامل مع الحجاج، فضلًا عن العديد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية.

‎وثمن "العويسي" الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر مع شركاء الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج من القطاعين الحكومي والخاص.



وذكر أن الهيئة حرصت على توحيد الجهود وتعزيز الدور التكاملي مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، والخروج بموسم حج استثنائي يليق بتطلعات القيادة.