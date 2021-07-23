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كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة أغنى العائلات العربية لعام 2021، حيث زادت ثروات المليارديرات العرب بقائمة فوربس لتصل إلى 55 مليار دولار حتى 17 يوليو 2021، مقارنة بثروات بلغ إجمالها 47.3 مليار دولار في قائمة الأثرياء العرب لعام 2020. وضمت قائمة العام الحالي 22 مليارديرًا عربيًا بينهم 10 ينتمون إلى 4 عائلات، وهم ساويرس ومنصور من مصر، وميقاتي والحريري من لبنان. ويصل إجمالي ثروات العائلات الأربع إلى 29 مليار دولار.

يأتي المصري ناصف ساويرس في صدارة قائمة المليارديرات المصريين والعرب بصافي ثروة قدرته فوربس بنحو 9.1 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة عائلته مجتمعة نحو 14 مليار دولار. ولدى الشقيقين اللبنانيين طه ونجيب ميقاتي ثروة 5.4 مليار دولار، بينما تمتلك عائلة منصور 5.1 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثروات أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 4.5 مليار دولار مع العلم بأن المجلة متوقفة منذ عام 2018 عن اضافة مليارديرات السعودية.

تلقي فوربس الشرق الأوسط الضوء على 4 من أغنى العائلات العربية، ويستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من الثروة بواقع 19.1 مليار دولار، بينما لدى اللبنانيين 9.9 مليار دولار.

1- عائلة ساويرس

ناصف ونجيب وسميح ساويرس، والوالد الراحل أنسي ساويرس

صافي الثروة المجمعة: 14 مليار دولار

الدولة: مصر

تعد عائلة ساويرس الأغنى في مصر بصافي ثروة تقدر بنحو 14 مليار دولار، أغلبها من ناصف ساويرس الذي يمتلك 9.1 مليار دولار. حيث أنه يملك حصة 6% من أسهم شركة أديداس للملابس الرياضية كما استحوذ في ديسمبر 2020 على حصة 5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والمالكة لفريق (NBA Knicks) وفريق(NHL Rangers).

إضافة إلى ذلك يتولى ناصف إدارة شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا. ويتم تداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام ولديه حصة بنحو 33% بها. ويمتلك ناصف استثمارات متنوعة تشمل أسهمًا في عملاق الأسمنت (لافارج هولسيم)، وأوراسكوم كونستراكشون.

ويأتي من بعده، شقيقه نجيب ساويرس، الذي كوّن ثروته من الاستثمار بقطاع الاتصالات. حيث باع شركة (أوراسكوم تيليكوم) لشركة الاتصالات الروسية (فيمبلكوم) حاليًا (فيون) في صفقة تضمنت أسهمًا وسيولة بمليارات الدولارات عام 2011. وترأس نجيب مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تستثمر في واحدة من كبرى شركات إدارة الأصول في مصر، وشركة (Italiaonline) العاملة بمجال الإنترنت، وذلك ضمن استثمارات آخرى.

أما الشقيق الثالث سميح ساويرس قتركيزه على قطاع السياحة، حيث قام بتطوير مدينة الجونة السياحية، ولديه حصص في عدة شركات تتضمن 5.62% في OCI NV، و65% في أوراسكوم القابضة للتنمية، بالإضافة إلى 6.3% في أوراسكوم كونستراكشون. وتبلغ قيمة هذه الحصص مجتمعة نحو 680 مليون دولار. بينما كانت تبلغ ثروة الوالد أنسى ساويرس الذي رحل عن الدنيا منذ أسابيع قليلة نحو 997 مليون دولار. ولم توزع هذه الثروة على ورثته بعد، حيث ما زالت لديه حصة في OCI NV وأوراسكوم كونستراكشون.

جدير بالذكر أن ثروة ناصف ساويرس شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الـ 15 الماضية، وذلك من 5 مليارات دولار في أبريل 2020 إلى 9.1 مليار دولار حاليًا.

2- عائلة ميقاتي

طه ونجيب ميقاتي وصافي الثروة المجمعة: 5.4 مليار دولار

الدولة: لبنان

الشقيقان طه ونجيب ميقاتي كانا قد أسسا مجموعة (M1) القابضة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولديهما ثروة 5.4 مليار دولار بواقع 2.7 مليار دولار لكل منهما. وتتضمن استثمارات المجموعة حصصًا في شركة الاتصالات الجنوب إفريقية (MTN)، وبقطاع التجزئة بمجال الأزياء مثل (pepe jeans) والعقارات الفارهة في نيويورك ولندن وموناكو.

أسس نجيب مع شقيقه طه شركة (Investcom) عام 1982، وهي متخصصة في بيع الهواتف التي تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك في ذروة الحرب الأهلية بلبنان. وتوسع الشقيقان في إفريقيا، حيث قاما ببناء أبراج للهواتف الخلوية بغانا وليبيريا وبنين ضمن دول أخرى. وأصبحت (Investcom) شركة عامة مدرجة ببورصة لندن عام 2005. وفي 2009 اشترت (MTN) الجنوب إفريقية أسهم الشقيقين ميقاتي بـ3.6 مليار دولار.

من الجدير بالذكر أن نجيب ميقاتي شغل منصب رئيس وزراء لبنان في الفترة من 2011 وحتى 2013، كما أنه عضو في البرلمان.وقد قفزت ثروة الشقيقين من 4.3 مليار دولار في أبريل 2020 إلى 5.4 مليار دولار في 17 يوليو 2021.

3- عائلة منصور

محمد ويوسف وياسين منصور

صافي الثروة المجمعة: 5.1 مليار دولار

الدولة: مصر

يملك الأشقاء الثلاثة محمد ويوسف وياسين منصور إجمالي ثروة تقدر بـ 5.1 مليار دولار، وقد جمعوا ثرواتهم عبر مجموعة منصور العائلية الضخمة التي أسسها والدهم الراحل لطفي منصور عام 1952 ولديها حاليًا نحو 60 ألف موظف.

وقد أسس محمد منصور وكالات (جنرال موتورز) في مصر عام 1975، ليصبح واحدًا من أكبر موزعي سياراتها في العالم. ولدى المجموعة أيضاً حقوق توزيع حصرية لمعدات (Caterpillar) في مصر وسبع دول إفريقية أخرى. وكان محمد منصور وزيرًا للنقل في نظام حسني مبارك بين عامي 2006 و2009.

أما يوسف منصور فيرأس مجلس إدارة مجموعة العائلة العملاقة كما يشرف على قسم المنتجات الاستهلاكية، والذي يشمل سلسلة المحال التجارية “مترو”، وكذلك حقوق توزيع منفردة لمنتجات “لوريال” في مصر.

بينما يعد ياسين منصور مساهمًا في المجموعة التي أسسها والده وهو يرأس أيضًا مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، والتي تعتبر واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر. وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر- كما أنها الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

ويبلغ صافي ثروة محمد منصور 2.5 مليار دولار، بينما لدى يوسف 1.5 مليار دولار، وياسين منصور 1.1 مليار دولار. وقد تراجع صافي ثروة العائلة منذ أبريل 2020 من 7.4 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار وفقًا لتاريخ 17 يوليو 2021.



4- عائلة الحريري

بهاء، أيمن وفهد الحريري وصافي الثروة المجمعة: 4.5 مليار دولار

الدولة: لبنان

بهاء وأيمن وفهد الحريري هم أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وقد ورثوا ثرواتهم من والدهم الراحل الذي كان مليارديرًا.

في عام 2008 باع الحريري حصته في شركة (Saudi Oger) للمقاولات والإنشاءات إلى شقيقه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق الذي خرج من قائمة المليارديرات في عام 2019، بينما باع فهد حصته لشقيقه سعد في عام 2012، وأيمن أيضًا في عام 2014.

وقد أسس بهاء الحريري شركو (Horizon Group) وترأسها، وهي شركة قابضة عقارية لديها استثمارات في عمان، الأردن، بيروت، لبنان، كما يمتلك الحصة الأكبر في شركة (Globe Express Services) وهي شركة تقدم خدمات لوجستية في أكثر من 100 دولة.

بينما يستثمر أيمن الحريري في الشركات الناشئة من خلال شركة (Red Sea Ventures) ومقرها نيويورك، ومن ضمن استثماراتها (Nest) التي أصبحت جزءًا من شركة غوغل حاليًا، كما أنه مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة (Vero) وهي منصة إلكترونية اجتماعية خالية من الإعلانات، تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى والفيديوهات والصور.

أما فهد الحريري وهو الابن الأصغر للملياردير الراحل رفيق الحريري فقد استثمر جزءًا من أمواله في القطاع العقاري في نيويورك وباريس ومونت كارلو، وحاليًا يستثمر في البنوك اللبنانية المحاصرة، كما يقوم بتطوير عقارات سكنية في بيروت.