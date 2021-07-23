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الصين: لايمكن أن تستمر الأزمة السورية التي أودت بحياة 500 ألف شخص و11 مليون لاجئ

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الصين: لايمكن أن تستمر الأزمة السورية التي أودت بحياة 500 ألف شخص و11 مليون لاجئ الصين: لايمكن أن تستمر الأزمة السورية التي أودت بحياة 500 ألف شخص و11 مليون لاجئ

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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إنه لا يجوز أن تستمر الأزمة السورية، لأن الحرب قد أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص، وأدت إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، وهناك أكثر من 13 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، ويتجاوز حجم الخسائر الاقتصادية 400 مليار دولار أمريكي، وانخفض إجمالي الناتج المحلي السوري بنسبة 60% عما كان عليه قبل 10 سنوات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن انتهاك سيادة الدول الأخرى تحت غطاء الإصلاح الديمقراطي لن يتلقى دعما من الشعب، والتحريض على ثورة ملونة وتغيير النظام بقوة عمل يلحق بأضرار لا حصر له.

وأشار إلى أن الهدف من زيارة سوريا بعد 12 عاما هو بعث رسالة واضحة مفادها أن الصين تدعم جهود سوريا حكومة وشعبا في صيانة سيادتها واستقلالها وكرامتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي وسياسة القوة.

وأكد أن الجانب الصيني ملتزم بصيانة سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوريا ليست مستثناة من ذلك.

المصرى اليوم

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